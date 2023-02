Due scialpinisti travolti da una valanga in Val Troncea, il terzo lancia l’allarme

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi in Val Troncea, comune di Pragelato (To) per una valanga che ha coinvolto due scialpinisti, di cui uno illeso e una recuperata con un infortunio di lieve entità.

Facevano parte di una comitiva di 3 persone quando, poco prima delle 14, a valle del Colle Banchetta, sono stati coinvolti da un piccolo distacco valanghivo che ha trascinato la donna per circa 300 metri coinvolgendo parzialmente un altro componente. L'allarme è stato lanciato dal terzo componente che in seguito ha iniziato a percorrere la valanga individuando la compagna, solo parzialmente sepolta.

Nel frattempo era decollata l'eliambulanza anche con l'unità cinofila da valanga a bordo che ha individuato l'infortunata e ha sbarcato l'equipe. Mentre il personale sanitario procedeva con la stabilizzazione della paziente, l'unità cinofila ha iniziato a bonificare la valanga con il cane e l'Artva per verificare che non ci fossero ulteriori coinvolti. Successivamente la paziente è stata imbarcata al verricello e condotta in ospedale con l'elicottero che è poi tornato per recuperare i tecnici del Soccorso Alpino e i compagni dell'infortunata che, benché illesi, sono stati evacuati precauzionalmente via aria.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una valanga provocata da una piccola placca di neve ventata che ha trascinato la donna verso valle in uno stretto e ripido canale. L'intervento è stato gestito e condotto con il Servizio Regionale di Elisoccorso.