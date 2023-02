Dal Nord Ovest - Finisce fuori strada con l'auto, muore a soli 35 anni

Aveva 35 anni l'uomo che ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nella serata di sabato all'altezza del cavalcavia della Tangenziale, poco distante dalla rotonda nei pressi del Carrefour.

L’uomo, di origine romena e residente a Vercelli, era al volante di una Bmw, uscita di strada, finendo nel campo che costeggia il cavalcavia: per il conducente, soccorso dal personale del 118 e trasportato al Dea dell'ospedale di Vercelli in condizioni disperata non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato sono intervenuti per i soccorsi. Le cause dell'incidente sono in fase di ricostruzione: intanto attraverso i social, sono moltissime le attestazioni di cordoglio che stanno arrivano alla famiglia del 35enne che viveva a Vercelli.