Dal Nord Ovest - Colpito da un ramo mentre tagliava legna: morto un 58enne

E' stato con ogni probabilità vittima di un tragico incidente il 58enne ritrovato morto nella serata di venerdì a Roccapietra, frazione di Varallo Sesia.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine l'uomo, che lavorava nel settore del legname, sarebbe stato colpito da un ramo mentre stava tagliano legna.ù

Il suo cadavere è stato ritrovato in tarda serata: l'uomo era uscito da solo, con il suo trattore per fare legna senza più dare notizie di sè. E' stato ritrovato ai piedi di una grossa pianta intorno alla quale stava lavorando: l'ipotesi più probabile è che sia stato colpito da un ramo caduto durante il lavoro.

Inutili, purtroppo, i soccorsi: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dello sfortunato varallese. Il magistrato di turno, intervenuto insieme ai carabinieri per gli accertamenti di rito, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.