Valdilana, con l’auto finisce contro i tavolini e la porta d’ingresso del birrificio: anziano in ospedale

Avrebbe riportato una prognosi di 3 giorni il conducente rimasto coinvolto in un incidente autonomo, avvenuto nella prima serata di ieri, 18 febbraio, nel comune di Valdilana.

Per cause ancora da accertare l’anziano alla guida, un 79enne residente in paese, avrebbe perso il controllo della sua auto ed è finito contro i tavolini e la porta d’ingresso del birrificio del posto. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.