Ladri nella notte a Vigliano, portato via denaro da agriturismo (foto di repertorio)

Ancora furti nel Biellese. Nella notte, ignoti si sono introdotti all’interno di un agriturismo e hanno rubato denaro contante riposto dentro il registratore di cassa. Il fatto è avvenuto nel comune di Vigliano Biellese.

A dare l’allarme il personale del locale che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Sembra che non siano stati riscontrati segni di effrazione. Indagini in corso per risalire all’identità dei malfattori.