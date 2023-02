Sirene a Cavaglià per un incendio scoppiato all’interno di una canna fumaria. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, 19 febbraio. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Tempestivo, ancora una volta, l’intervento delle squadre di Biella.