Giovane prova a forzare un’auto in sosta a Zimone. Ma viene sorpreso e messo in fuga (foto di repertorio)

Prova a forzare un’auto in sosta ma viene sorpreso e messo in fuga. Il fatto è avvenuto ieri, 18 febbraio, nel comune di Zimone. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno raccolto la testimonianza del proprietario, un 68enne del Canavese, che non avrebbe visto in volto il ladro.

Sembra che fosse un giovane con un cappellino in testa. Lo stesso avrebbe tentato di impadronirsi di alcuni attrezzi agricoli riposti dentro il mezzo. Le successive ricerche non hanno permesso di intercettare il ragazzo.