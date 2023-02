Perde il controllo dell’auto per cause da accertare e finisce contro due mezzi in sosta. Protagonista dell’accaduto, avvenuto alle 20 di ieri, a Biella, una 30enne di Vigliano Biellese. Fortunatamente si sono registrati solo danni ai veicoli coinvolti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.