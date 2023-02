Valle Mosso, grande successo per il Carnevale in Oratorio

Sabato scorso presso l’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso si è tenuta la Festa di Carnevale per bambini, ragazzi e famiglie organizzata dal gruppo degli animatori.

“Siamo rimasti molto soddisfatti - affermano i giovani - perché, dopo gli anni delle restrizioni legate al Covid, le famiglie sono tornate a divertirsi insieme a noi, passando un pomeriggio in allegria. Oltre ai bambini e ai ragazzi che frequentano il Catechismo nelle nostre Parrocchie, abbiamo potuto accogliere famiglie dai paesi limitrofi e di altre culture. La gioia del momento di festa ci ha fatto riscoprire la bellezza della diversità e del ritrovarsi insieme. Inoltre, per alcuni adulti e genitori, è stata un’opportunità per tornare bambini e per rivivere la spensieratezza e la semplicità proprie dell’essere piccoli. Dietro a questa iniziativa, c’è stato un grande lavoro di squadra: vorremmo quindi ringraziare alcuni parrocchiani che hanno offerto la merenda, i volontari dell’Arci di Frazione Simone per averci donato i coriandoli utilizzati durante il pomeriggio ed, infine, le due maschere storiche di Valle Mosso, Fiorito e Fiorita, che ci hanno fatto visita e che ci hanno omaggiato di dolcetti e caramelle. Nelle nostre piccole realtà, la collaborazione tra persone e gruppi esistenti è necessaria per proporre iniziative ed eventi alla Comunità. Speriamo, dunque, di continuare questo forte legame con il territorio, mettendo sempre al centro il benessere e la crescita dei nostri bambini e ragazzi”.