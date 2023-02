Fondo Maria Bianco, a Cossato torna la Festa della Mamma con la sua lotteria

Dopo una pausa forzata di tre anni, a causa della pandemia, ritorneranno a Cossato, due attesi ed attesi appuntamenti: lo spettacolo della ‘’Festa della mamma’’, al teatro comunale, e l’omonima lotteria, a lei collegata, entrambi organizzati dal Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’, con il prezioso patrocinio degli assessorati ai servizi sociali ed alla cultura del Comune.

“La manifestazione si terrà venerdì 5 maggio, con inizio alle 20,45, al teatro comunale, - spiega la presidente Ida Saviano - Si esibiranno,gratuitamente, come al solito, per venire incontro alla associazione, che, da oltre 40 anni, aiuta,erogando dei contributi, le famiglie cossatesi in difficoltà: le allieve della scuola di danza Art’è Danza di Cossato, dirette da Claudia Squintone, il coro e l’orchestra degli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato, ed il brillante clown-prestigiatore Teo. Condurranno la serata Sara e Paolo Bortolozzo. Tutti questi validi artisti ci hanno appena dato la loro piena disponibilità e, ancora una volta, noi li ringraziamo vivamente. L’ingresso sarà, come sempre, libero a tutti e gratuito”.

Collegata all’evento, ci sarà, come detto, l’omonima lotteria. “La vendita dei biglietti prenderà il via nei prossimi giorni, tramite i membri del Fondo, dei volontari e diversi commercianti ed artigiani che, oltre ad aver messo in palio la maggior parte dei premi in palio, ci daranno anche una mano nel vendere i biglietti” fa ancora rilevare Ida Angiono. I premi in palio saranno 80 e fra questi: uno stupendo quadro dell’artista cossatese Marisa Caretta, un orologio di pregio e molto altro ancora. L’estrazione dei premi avrà luogo al termine della serata. All’attesa manifestazione, verranno invitate le massime autorità comunali e del consorzio socio-assistenziale Cissabo e, naturalmente, anche il vicario don Fulvio Dettoma.