Arriva il Carnevale al Centro Diurno, il grazie di Anffas alle maschere biellesi

Il Carnevale è arrivato anche al Centro diurno di Anffas, a Gaglianico. Gli ospiti nei giorni scorsi infatti hanno festeggiato insieme ad alcune Maschere del Carnevale Biellese, dal “Babi” alle Maschere di Lessona. Scherzi, allegria e tanta festa per un pomeriggio che i ragazzi e le ragazze ricorderanno a lungo.

“La disponibilità delle maschere è, ogni anno, encomiabile - spiega Ivo Manavella, della Cooperativa Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas -. I ragazzi si sono divertiti tantissimo. Non possiamo che ringraziare le maschere per la loro bravura e l’aiuto a rendere speciale un pomeriggio per tutti noi”.