Terremonto Turchia-Siria, a Zumaglia parte la solidarietà

Da domani, lunedì 20 febbraio, a Zumaglia partirà la raccolta di fondi, cibo, vestiti e beni di prima necessità in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria.

Scende in campo l'Associazione Pensieri Circolari con il patrocinio del Comune. “Da domani – spiega Fausta Gallo, Presidente di Pensieri Circolari - andremo a domicilio per raccogliere cibo a lunga conservazione, abiti invernali e beni di prima di necessità, e ci aspettiamo una grande risposta da Zumaglia. Ci appoggiamo all'Auser di Cossato che ha già inviato un carico e, nel giro di 15 giorni, speriamo di completare il nostro carico da inviare all'hub di Roccello, in provincia di Monza e Brianza, dove partono i tir per la Turchia”.

Fausta Gallo è molto contesta della collaborazione con il Comune: “Spero sia l'inizio di un lavoro comune. L'Assessore Paolo Gallo ha dato la disponibilità dell'Amministrazione per aiutarci durante la raccolta, mettendo a disposizione anche il suo furgone personale".

“Non lasciamo soli questi popoli. – dichiara l'Assessore Paolo Gallo - Purtroppo tutti i giorni vedo immagini devastanti di questa tragedia .Decine di migliaia di morti, i sopravvissuti a questa catastrofe piangono i loro cari, i loro amici, ma adesso per loro inizia un momento molto difficile. In tanti non hanno più un abitazione, non hanno abiti, stanno vivendo in condizioni estreme anche per le basse temperature”.

“Ringrazio Fausta Gallo e Pensieri Circolari Auser per l'iniziativa. - continua Paolo Gallo - Basta un piccolo gesto, un contributo economico o la donazione di beni di prima necessità, un piccolo sforzo ma che sicuramente può migliorare la vita a qualcuno meno fortunato di noi. In qualità di Assessore e a nome di tutta l'Amministrazione m'impegno personalmente per questa iniziativa e conto moltissimo sulla generosità del popolo biellese. Il mio appello è rivolto a tutti, privati, associazioni, scuole, ditte, aziende, magazzini. Mi rendo disponibile anche per eventuali ritiri a domicilio. Chiamatemi o scrivetemi su whatsapp e aiutateci:3381954674”.