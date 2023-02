Siccità, Corradino: “Non siamo ancora in emergenza ma occhio ai consumi”

“Non siamo ancora in emergenza idrica, non c'è bisogno di fare ordinanze specifiche ma è importante che ci comportiamo adeguatamente”. Parola di Claudio Corradino che, nei giorni scorsi, sui propri canali social, ha lanciato una raccomandazione alla cittadinanza circa il consumo di acqua.

“Ora, non è il periodo in cui si bagnano fiori, piante e orti quindi siamo tranquilli – commenta Corradino - Capisco chi lavora nel campo del lavaggio delle auto e ha tutti i diritti di lavorare. Ma se qualcuno lava l'auto a casa sua tutte le settimane può benissimo saltarne qualcuna. È necessario fare un piccolo sforzo, non occorrono grandi sacrifici”.

Ma gli esempi, i buoni comportamenti possono essere numerosi. “Ad esempio una maggiore attenzione nel chiudere l'acqua del rubinetto quando ci si lava i denti o si fa la barba – sottolinea Corradino - Piccole cose che se adottate da tutti portano un risparmio di migliaia di litri cubi d'acqua, oltre che un giovamento nelle bollette”.

Da lì l'invito al risparmio “attuando un'operazione di buon senso e porsi in animo di risparmiare un po' d'acqua prevedendo che un domani potremmo trovarci in una brutta situazione – spiega il sindaco di Biella - Oggi non lo siamo ancora, tutto è sotto controllo ma se teniamo d'occhio i consumi è un'azione ben fatta”.