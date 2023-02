Lo Sky Ericsson S64F è tornato all’Aeroporto di Cerrione

Un particolare elicottero è stato notato sorvolare nei cieli del Biellese. Si tratta, per l’appunto, di uno Sky Ericsson S64F, come puntualmente segnalato dall’Aeroporto Pietro Venanzi Biella sui propri canali social: “Cari amici – si legge - è tornato a trovarci anche quest'anno il superospite Sky Ericsson S64F. Quest'anno la mascotte è ORSO BRUNO. D'altra parte Biella ha come simbolo l'orso quindi non poteva che essere inviato un orso per questa campagna invernale 2023. Si ringrazia Marco Toso per gli scatti”.