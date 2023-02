Sci, i biellesi Forlin e Ballarè alle finali nazionali studentesche

Ottima prova degli studenti biellesi alle finali regionali di sci alpino disputate all'Alpe di Mera venerdì 17 febbraio.

Sugli scudi Lorenzo Forlin dell'ITI Quintino Sella, che ha vinto la categoria allievi nello snowboard. E Luca Ballarè, studente ipovedente dell'Istituto Comprensivo di Mongrando, primo nella categoria cadetti di sci alpino.

Forlin e Ballarè si sono qualificati per le finali nazionali degli studenteschi, in programma a Folgaria, in provincia di Trento, dal 6 al 10 marzo.

Le finali regionali di venerdì, a cui hanno partecipato 200 finalisti, sono state organizzate dalla Provincia di Vercelli con la coordinatrice Laura Musazzo, con cui hanno collaborato il torinese Renzo Suppo e il biellese Luigi Talamanca.