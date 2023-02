Karneval Run, dopo 3 anni torna a Biella: prima al traguardo la coppia Fontana-Roffino FOTO e VIDEO

Karneval Run, dopo 3 anni torna a Biella: prima al traguardo la coppia Fontana-Roffino (servizio di N. Rasolo per newsbiella.it)

Marito e moglie sul gradino più alto della Karneval Run, con tanto di record all'attivo. Ha regalato grandi emozioni l'edizione 2023 della gara sportiva curata da GAC Pettinengo, in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini di Biella, assente da due anni a causa delle limitazioni degli anni scorsi. L'ultima volta, infatti, andò in scena il 16 febbraio 2020. Prima dell'emergenza Covid e dei due lockdown che, di lì a poco, ne seguirono.

Oggi, un centinaio di runners si è dato appuntamento ai giardini Zumaglini per affrontare la competitiva di 5,2 chilometri. A tagliare per primo il traguardo Michele Fontana dell'Aeronautica Militare, con un tempo pari a 13 minuti e 35 secondi. Battuto il precedente record di 14'04'', detenuto da Stefano Guidotti nel 2019. Dietro di lui, Francesco Carrera e Rudy Albano. Tra le donne, invece, ha spiccato la portacolori delle Fiamme Azzurre Valeria Roffino (e compagna di vita di Fontana), con un tempo pari a 16'16''. Alle sue spalle, Arianna Reniero e Costanza Antoniotti. Da segnalare il quarto posto di Nadia Ejjafini, campionessa assoluta e detentrice del record italiano di mezza maratona. Una presenza davvero importante per l'intero circuito sportivo biellese.

Dopo la gara, è stato il turno della camminata non competitiva, assieme alla Karneval School, dedicata alle scuole biellesi, che ha visto la partecipazione di numerosissimi allievi e studenti di tutte le età.