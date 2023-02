Brc, domani derby piemontese contro VII Rugby Torino nel XIV turno del Campionato di Serie A

Storiche rivali, le due compagini hanno imbastito negli anni match dall’esito altalenante. Nessuna netta prevalenza dell’una o dell’altra, un’unica certezza: confronti sempre estremamente ruvidi.

L’ultima volta risale al sedici ottobre scorso, in occasione della terza giornata. Trasferta per Biella e successo sotto break 21-15 per i padroni di casa che attualmente occupano esattamente uno scalino al di sopra dei gialloverdi nella classifica di girone grazie a due punti e una partita vinta in più. Domenica i campi si invertono, con l’auspicio di invertire anche la sorte.

In via Salvo D’Acquisto in settimana non si è pensato ad altro e la voglia di derby è tanta, come spiega coach Alberto Benettin: “Andiamo ad affrontare una squadra che è alla nostra portata e se all’andata abbiamo perso di pochi punti, adesso vogliano assolutamente rifarci di quella sconfitta. Arriviamo a questa partita molto carichi, con molta voglia di giocare e di dimostrare il nostro valore, anche se sappiamo che sarà molto dura. Settimo è una buona squadra e la grande rivalità che intercorre tra le due squadre lascia prevedere l’ennesima battaglia durissima. Noi abbiamo lavorato molto dopo la sconfitta con Parabiago dove abbiamo commesso troppi errori che hanno concorso all’esito avverso del match. Errori da non ripetere. Guardiamo a Settimo con tanta, tanta voglia di riscatto”.

Kick off domani domenica 19 febbraio alle 14,30.

Serie A. XIV giornata – 19.02.23. Pro Recco – Rugby Parma; Cus Milano – Rugby Noceto; Cus Genova – Rugby Parabiago; Biella Rugby – VII Rugby Torino; I Centurioni - Amatori Alghero. Riposa: Asd Milano.