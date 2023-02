Il cambiamento #parte da noi, 4 passi tra città e verde in un territorio da ripensare

Il comitato biellese che sostiene la candidatura di Elly Schlein a Segretaria del PD organizza per oggi, sabato 18 febbraio due passeggiate nel Biellese per ascoltare e chiacchierare insieme, ma anche per toccare con mano cosa si intende per "cambiamento climatico" e riqualificazione delle aree dismesse o abbandonate.

Questi i ritrovi: alle ore 10.00 presso il parcheggio del Bellone a Biella; alle 14.30 davanti alla Comunità L'Albero (vicino all'ex tintoria TBR) fr. Masseranga a Portula

Parte da noi - Biellesi per Elly Schleinil comitato promotore. Paolo Furia, Greta Cogotti, Marco Barbierato, Lorenzo Mirabile, Rita de Lima, Carlo Lanzone, Pietro Bardone, Serena Vasta, Fulvia Zago e tanti altri