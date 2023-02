Quali sono i vantaggi nell'ottenere una certificazione informatica?

Studiare online è diventato un must, soprattutto dopo la pandemia. Devi sapere però, che a seconda dei corsi puoi prendere uno sbocco diverso e soprattutto ci sono alcuni percorsi di studio che possono essere utili non solo per ciò che insegnano ma anche per scalare la graduatoria poiché sono riconosciuti dal Miur. Tra le competenze più importanti che possono aiutare soprattutto il corpo docenti ci sono quelle informatiche; imparare a gestire gli strumenti per la DAD, migliorare le lezioni con slide e formule interattive o ancora utilizzare al meglio la Google Suite: tutto questo viene visto al meglio dagli studenti e per questo motivo premiato anche dal Miur che offre punti per la graduatoria a chi migliora il proprio CV modernizzandolo.

Come scalare le graduatorie grazie ai corsi riconosciuti

Le graduatorie per i concorsi pubblici, specialmente quelle legate al mondo dell’istruzione, sono estremamente competitive. Anni di esperienza e altri dettagli possono fare la differenza ma c’è una possibilità anche per i più giovani che competono in graduatoria: guadagnare punti extra attraverso la formazione. Seguendo corsi come le certificazioni informatiche riconosciute dal Miur potrai avere la possibilità di migliorare il tuo posizionamento in graduatoria, ottenendo più facilmente un posto di lavoro grazie alle tue nuove competenze.

I vantaggi di una certificazione informatica

Ci sono diversi vantaggi che potresti ottenere da questa scelta professionale; in primis potrai distinguerti dalla concorrenza durante i colloqui e in graduatoria dimostrando anche di essere pronto a migliorarti e crescere. Si tratta poi di un passo in più che può rafforzare la tua autostima e aiutarti a giocartela meglio in fase di colloqui; ma non solo: le competenze informatiche possono aiutarti a gestire in modo migliore, più automatico e veloce il tuo lavoro. Insomma, quello che stiamo cercando di dirti è che una laurea non basta, se vuoi davvero competere nel mondo del lavoro devi fare qualcosa di più.

Perché dovresti ottenere una certificazione informatica

Una certificazione informatica riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) può avere un impatto significativo sulla carriera di un professionista, perché le certificazioni forniscono una prova tangibile delle conoscenze e delle capacità di un individuo nel suo campo di lavoro.

In un mondo sempre più digitale, le competenze informatiche sono diventate essenziali per molte professioni. Dalla gestione dei sistemi informatici allo sviluppo di software, la conoscenza delle tecnologie informatiche è diventata una competenza chiave per molte posizioni lavorative; la certificazione informatica riconosciuta dal Miur è un modo per dimostrare ai datori di lavoro che un individuo possiede le competenze necessarie per svolgere con successo il lavoro richiesto.

Ma non solo, possono aiutare a differenziare un candidato da altri che lavorano nel suo stesso campo. Una certificazione informatica riconosciuta dal Miur può dimostrare che un individuo ha completato una formazione specifica e ha acquisito conoscenze e competenze riconosciute a livello nazionale. Devi sapere anche che le certificazioni informatiche possono aiutare a mantenere le competenze attuali e a rimanere al passo con le nuove tecnologie.

Quali certificazioni informatiche sono più vantaggiose

Le certificazioni informatiche sono dei riconoscimenti che attestano la competenza dei candidati in determinate aree del mondo tecnologico. Il MIUR riconosce alcune di queste certificazioni.

● EIPASS, o European Informatic Passport, è una certificazione che copre una vasta gamma di competenze informatiche, dalla sicurezza informatica alla gestione dei progetti; è riconosciuto in tutta Europa;

● Pekit: ottima anche la certificazione Pekit, dal momento in cui permette di attestare le proprie competenze in ambito digitale e tecnologico;

● IC3: la IC3 Global Standard 3 (GS3) è una certificazione informatica interessante perché ha l’obiettivo di formare in ambito tecnologico, soprattutto per coloro che sfruttano le nuove tecnologie, come PC, internet, concetti di base, elaborazione testi, uso del database;

● Microsoft MOS: sono numerosi i prodotti Microsoft usati ogni giorno nei posti di lavoro, pertanto è fondamentale avere familiarità con determinati programmi, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Access e Outlook.