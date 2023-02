"Lettera a S. Valentino 2023", domani la premiazione. Arrivati da tutta Italia 408 scritti

Sono pervenute da tutta Italia 408 sentimenti scritti: 128 dal Piemonte, 64 dal Veneto, 47 dalle Puglie, 42 dall’Umbria, 37 dal Lazio, 35 dalla Lombardia, da tutte le altre Regioni 55. Sono arrivate via mail, per posta ed a mano ( quest’ultime gli autori volevano accertarsi di ricevere anche solo una risposta, positiva o negativa sulla loro lettera).

Ci sono state 2 Giurie, una popolare ed una selezionata. Quest’ultima per la province di Biella, Torino e Vercelli. Domenica 19 febbraio si terrà a Graglia, via del Canale 3 dalle ore 16 la Cerimonia di premiazione presieduta dall’architetto Marco Astrua, direttore Giuseppe A. Campra, coordinatore Patrizia Bartolommei.

La Giuria specializzata era composta da un docente di letteratura, un ingegnere, un sacerdote, un medico, una studentessa, uno studente, una persona su una sedia a rotelle, uno psicologo – psicoterapeuta. 76% delle opere sono state scritte da donne, il 24 % da uomini. Nei maschi l’80% parlano di presenza fisica della donna, il 20 % della presenza affettiva della donna. Per le scrittrici il 58% parlano che l’amore è una ricerca di compartecipazione alla loro esistenza da parte dell’uomo. Il 22% parlano della fisicità con il maschio. Il 20% descrivono l’amore ma non c’entra per nulla con la presenza dell’uomo. Il 78% risulta che non sono più preoccupati dal Covid. Il 12% non denunciano per nulla il problema del Covid. Il 10% tra maschi e femmine hanno trovato un succedaneo al Covid con un interesse nella quotidianità.

Il Premio ai Sentimenti: “ Lettera a San Valentino “ in alcuni casi è stata una liberazione da un assillo psicologico esistenziale, per altri, invece ci è parso di vedere se possono inserirsi nella società nonostante le malattie gravi o terminali. In alcuni sporadici casi hanno larvatamente denunciato gravi problematiche con la vita.

Ecco l’elenco dei 10 premiati che proclameremo domenica 19 febbraio a Graglia nel Casolare dei Campra dalle ore 16 alle ore 18. E’ gradita la prenotazione al numero 015 259 36 49 - 339 540 5600.

Beatrice BONGIOVANNI per la lettera : “ Ti chiedo scusa. L’hai capito? “; Daniela BORLA per la lettera “ Le rose di San Valentino “; Tina FANGAZIO per la poesia: “ Ti amo “; Carlo GAVAZZI per il racconto : “ Preghiera “; Gianni MENEGHIN per la lettera : “ Al mio primo amore “; Irene PUDDU per la poesia : “ A te “; Susanna RAINERI per la poesia. “ Volo d’amore “; Stefania RASCHILLA’ per la poesia: “ E’ tardi “; Alberto SERENA per il racconto : “ Il principe azzurro arriva in taxi “; Eralda ZUCCOLI per la poesia : “ A Lina “;

ATTENZIONE !!!! E’ pervenuta un’opera che non ha scritto il nome e cognome l’autrice. Vorremmo sapere chi è la scrittrice. “ …. Adesso perché sento questo fuoco che arde dentro di me? Perché i tuoi occhi, i miei occhi, stanno bruciando? Che ne è dei nostri cuori adesso che siamo qui? Perché è tutto deserto, l’amore, quel dolce tepore che mi scaldava l’anima, dove è finito? Ora perché sento tanto freddo? Cosa ti è successo mio vecchio amico perché non vedo più l’ardore, il calore dei tuoi occhi ? Perché resti lì muto a guardarmi, ma tu …. Tu non mi vedi più, non mi senti più? Che mi resta adesso, del mio bellissimo sogno? Sono sola. Ho freddo. E sono troppo distante dal mondo". Se qualcuno riconoscesse come sua questa opera, o sapesse chi l’ha scritta per cortesia, ci comunichi cognome e nome ed un indirizzo per metterci in contatto con lei.

E’ pervenuta anche una lettera che crediamo non ci arriverà mai più, perché proviene da New York . Ne daremo lettura domani, domenica 19 febbraio 2023 a Graglia.