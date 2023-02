Dal Nord Ovest - Ferisce il vicino con una mannaia artigianale, 70enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Premeno hanno denunciato un 70enne del capoluogo, per lesioni personali aggravate ai danni di un 40 enne e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio del 14 febbraio, la madre della vittima ha chiesto aiuto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Verbania, poiché il figlio era stato aggredito e ferito dal vicino di casa. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno accertato che l’aggressore, pochi minuti prima, rientrando a casa e passando davanti all’abitazione dei vicini, aveva iniziato ad insultarli pesantemente. Questi ultimi, conoscendo l’uomo con cui da anni hanno problemi di vicinato, hanno preferito non reagire.

Forse proprio questo atteggiamento passivo potrebbe aver scatenato la successiva reazione dell’uomo che, rientrato in casa, ne è uscito brandendo un attrezzo artigianale con cui ha colpito dapprima il padre della vittima su un avambraccio, fortunatamente con la parte non tagliente e quindi senza ulteriori conseguenze. Subito dopo ha rivolto “l’arma” verso il figlio cercando di colpirlo alla parte superiore del corpo e solo la prontezza di riflessi della vittima, che deviava il colpo con la mano, scongiurava conseguenze più gravi. Tuttavia l’uomo veniva ferito alla mano sinistra con una prognosi di 20 giorni.

Durante la colluttazione, l’aggressore, in stato di manifesta ubriachezza, cadeva a terra e veniva disarmato dai parenti della vittima. I Carabinieri di Premeno una volta intervenuti hanno sequestrato l’arma, costruita artigianalmente saldando una mannaia da macellaio alla sommità di un tubo in acciaio per una lunghezza complessiva di 64 cm. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche contravvenzionato per ubriachezza molesta.