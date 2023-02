Tamponamento a catena a Villanova Biellese, marito e moglie in ospedale (foto di repertorio)

È di due feriti il bilancio del tamponamento a catena avvenuto intorno alle 17 di ieri, lungo la Provinciale di Villanova Biellese. Tre i mezzi coinvolti: indenni un vercellese di 35 anni e un biellese di 58. In ospedale per accertamenti di riti una coppia, marito e moglie di 61 e 64 anni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

Altro sinistro, invece, sulla Zumaglia-Pettinengo, con un altro guidatore rimasto ferito nello schianto: in quel caso, intervento degli agenti della Stradale per accertare la dinamica dell'accaduto