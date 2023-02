Giovane in auto privo di sensi, passanti pensano sia morto e lanciano l'allarme: è solo ubriaco

Notano un giovane, a bordo di un'auto con la testa appoggiata sul volante, privo di sensi. E pensando che sia morto chiedono l'intervento delle forze dell'ordine. In realtà è completamente ubriaco. A segnalare l'accaduto alcuni passanti nella serata di ieri, 17 febbraio, a Zubiena.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno assistito il 33enne, residente in Valle Elvo, e portato in caserma per gli accertamenti di rito. Alla fine, il test etilometrico ha riscontrato un valore di quasi 2. Inevitabile il deferimento per giuda in stato di ebbrezza.