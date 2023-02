Biella, donna carica la spesa in auto e viene centrata da un altro mezzo: è grave in ospedale (foto di N. Rasolo e S. Zorio per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto in viale Roma, a Biella, poco prima delle 11.

Sono due le auto coinvolte: stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti della Polizia Locale, una donna stava caricando la spesa in auto quando, all'improvviso, è stata travolta da un mezzo rimanendo incastrata tra i due veicoli. Quello in sosta è finito anche contro un albero.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provveduto a caricare la 43enne in ambulanza alla volta dell'ospedale. Sembra che abbia riportato ferite da codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area. La strada è stata al momento chiusa al traffico per consentire la raccolta dei rilievi.