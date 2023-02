Dolore a Candelo per la morte di Angela Zanella, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 98 anni. Per tutti, in paese, era semplicemente Angelina, ricordata per la sua cortesia.

A piangerne la scomparsa la figlia, assieme ai nipoti e ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato alla chiesa di Santa Maggiore di Candelo alle 19 di domani. A San Lorenzo, invece, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, alle 14.30 di lunedì 20 febbraio.