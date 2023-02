Accusa dolori, va a farsi visitare ma muore poco dopo. Tragedia a Cossato

Si è recato dalla guardia medica poiché avrebbe accusato alcuni dolori. Ma giunto in ambulatorio,le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate ed è morto nonostante i tentativi di prestargli tutte le cure necessarie.

Questo sarebbe successo, stando alle ricostruzioni del caso, nella serata di ieri, 17 febbraio, a Cossato: vittima della tragedia un uomo di 85 anni, deceduto per cause naturali. Insieme a lui era presente la figlia, a cui è stata affidata la salma del genitore per le esequie funebri. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il magistrato di turno.