22enne dorme in casa e non si accorge che c'è una fuga gas: i vicini di casa lo salvano

Tragedia sfiorata nel comune di Andorno Micca, dove si è verificata una fuga gas all'interno di un'abitazione, prontamente segnalata da alcuni residenti che si sono accorti dell'intenso odore.

Una segnalazione tempestiva e salvifica: in una stanza, infatti, era presente il giovane vicino di casa, 22 anni, che, in quel momento, stava dormendo e non si sarebbe accorto di nulla. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, il ragazzo era fortunatamente cosciente, anche se in stato confusionale. Per sicurezza, è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti di rito.

In seguito, è stata individuata la perdita, proveniente da una caldaia, poi messa in sicurezza dalle squadre. Presenti anche i Carabinieri.