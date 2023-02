Carnevale di Rio alla Peschiera, boom di giovani a Valdengo

Grande successo per l’evento di Carnevale andato in scena ieri sera presso la Peschiera di Valdengo, dove circa 2000 giovani si sono dati appuntamento per festeggiare la storica ricorrenza. Il tema scelto è stato “Carnevale di Rio”, con un’ottima risposta di costumi e maschere che ricordano uno dei carnevali più famosi al mondo.

Soddisfatta la proprietà: “Il lavoro per organizzare questi eventi spot è parecchio - commenta Gio Fantini - ma viene ripagato quando il pubblico risponde in maniera cosi numerosa, vogliamo che il nostro locale diventi sempre più un punto di riferimento per i giovani.”

Anche Edoardo Maiolatesi, promotore e art director sottolinea: “Eventi come questi dimostrano come il nostro territorio abbia tanti giovani che hanno voglia di divertirsi in maniera sana e questi numeri ne sono la prova. Tutti i dettagli sono stati curati nei particolari e siamo contenti del grande successo riscontrato. Seguiranno sicuramente a breve altri appuntamenti.”