Pd Biella: "Che fine hanno fatto il decoro e la pulizia davanti al Liceo al Villaggio La Marmora?", FOTO

Lo spazio antistante alla sede del Liceo Scientifico Avogadro di Biella è al centro di un'interrogazione del Pd a Biella.

In particolare, il consigliere Mohamed Es Saket chiede al Sindaco e all'Assessore competente "Per quale motivo, per oltre un mese l'area in oggetto non ha visto un adeguato intervento di pulizia e riordino? Cosa si intende fare per garantire all'area un adeguato decoro, eventualmente con una verifica quotidiana dello stato dell'area in oggetto in modo da garantire un intervento più tempestivo e puntuale".

"E' da oltre un mese che l'area in questione non viene pulita e presenta uno stato di perdurante abbandono - spiega il consigliere - pur essendo in presenza di una considerevole frequentazione. Certo si tratta di un'immagine poco decorosa per essere l'accesso ad un'importante scuola superiore che vede una consistente presenza di studenti, genitori ed operatori scolastico e si tratta anche di una significativa isola pedonale comunale che in Via Trivero".