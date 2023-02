Punto di Assistenza Pediatrica Territoriale, 65 i piccoli visitati in un mese

Il servizio era stato attivato il 14 gennaio. E da allora, (i dati sono aggiornati a sabato 11 febbraio) sono stati 65 i piccoli che si sono rivolti ai Punti di Assistenza Pediatrica Territoriale (PAPT) istituiti presso la Casa della Salute di Cossato e presso il reparto di Pediatria in Ospedale.

Nel dettaglio, dalle 10 alle 13 dei sabati fino alla scorsa settimana, si sono rivolti 42 bambini all'ospedale e 23 a Cossato. Obiettivo: potenziare e intensificare la continuità delle cure pediatriche, sostenere l’educazione sanitaria, ridurre l’uso incongruo dei Pronto Soccorso, assicurando un servizio comodo ed accessibile alle famiglie.

"In questa prima fase di avvio - commenta Annalisa Zavallone, Pediatra di Libera Scelta - Segretario Provinciale FIMP - da parte dei colleghi è emerso un buon lavoro di equipe con il personale infermieristico di supporto, che ringraziano. Le famiglie che afferiscono al servizio portano a visita bimbi con le comuni patologie acute compatibili con l’epidemiologia e la stagionalità del momento. Approfitterei dello spazio che ci viene offerto con questa intervista per rivolgere alla popolazione una richiesta: il pediatra di turno di volta in volta al PAPT è uno solo e ha a disposizione complessivamente tre ore di tempo per visitare i vostri bambini. Chiediamo gentilmente di cercare di presentarsi presso il punto di assistenza con un ragionevole anticipo rispetto ai tempi di chiusura, così da consentire al medico l’espletamento dell’attività nei tempi previsti dall’accordo fatto con la Asl e consentire ai genitori e ai bimbi un rientro al domicilio in tempi relativamente veloci".

Ricordiamo che durante l’orario di apertura del PAPT, i Pediatri di Libera Scelta, con personale infermieristico fornito dalla ASL, assicurano tutte le attività normalmente erogate durante l’apertura dei loro ambulatori come: l’esecuzione di visite mediche, attività diagnostica, l’attività prescrittiva e l’attività di educazione sanitaria e counseling.

Il servizio si rivolge a tutti i pazienti in età pediatrica, esclusivamente se iscritti ad uno dei Pediatri di Libera Scelta (sul territorio dell’ASLBI circa 12.000 bambini), in caso di comuni problematiche di salute di tipo acuto che non mostrano criteri di urgenza/emergenza.

Per favorire la corretta operatività del servizio, si ricorda che è utile presentarsi presso il PAPT muniti di tessera sanitaria e il nominativo del Pediatra di Libera Scelta, a cui lo stesso risulta iscritto.

Si precisa che il Pediatra del PAPT: - non è abilitato ad effettuare visite domiciliari; - non è contattabile telefonicamente dall’utenza; - in caso di accesso da parte di pazienti non iscritti ai Pediatri di Libera Scelta, dovrà fornire l’indicazione di rivolgersi alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica); - in caso di necessità, potrà indirizzare il paziente al Pronto Soccorso Pediatrico.