Auser Cossato al fianco di Turchia e Siria, consegnati i primi beni alle popolazioni terremotate

Auser Cossato in azione per le popolazioni colpite dal violento terremoto. Nei giorni scorsi, i volontari hanno consegnato il carico di beni di prima necessità all'hub di Roncello, a favore dei terremotati della Turchia e della Siria.

“Grazie a tutte le persone che in 2 giorni di raccolta hanno riempito la nostra sede di Cossato, e grazie a tutti i Volontari Auser Cossato che si sono impegnati per preparare tutto – sottolinea il presidente Marco Abate - E un grande ringraziamento a tutti i Volontari dell'Emporio della Valsessera per averci fornito gratuitamente il loro furgone”.