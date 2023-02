Ancora nessun gestore in vista per Villa Piazzo, e il Comune pubblica un nuovo avviso per la ricerca

Un primo avviso era stato pubblicato a gennaio, per cercare un ente del terzo settore cui assegnare in comodato decennale il complesso immobiliare denominato “Villa Piazzo”. La scadenza era il 31 gennaio. La procedura aveva però dato esito negativo. Ed ecco che il Comune ieri venerdì 17 febbraio ne ha pubblicato uno nuovo per cercare il gestore che si occupi di una realtà così importante per il territorio.

"Noi comune Comune non siamo in grado di gestirlo per diversi motivi - spiega il sindaco Gianfranco Bosso - . E' dunque una nostra scelta politica quella di assegnarlo a terzi e proseguiamo in questa direzione".