Biella candidata per il 1° Raggruppamento (Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria) per ospitare l'Adunata Nazionale degli Alpini per l'anno 2025. Questa la notizia apparsa poco meno di un'ora fa sulle pagine social dell'ANA Biella. Prosegue il sogno di avere per la prima volta nel capoluogo il raduno nazionale delle penne nere.