Basket femminile - Bonprix Bfb vince anche ad Alessandria

Ultima giornata della prima fase. Sul difficile parquet della terza in classifica, la Bonprix BFB centra la nona vittoria su dieci gare e vola alla seconda fase dopo un cammino quasi perfetto. Già matematicamente prima, si presenta alla seconda fase portando un bottino iniziale di 10 punti che permette di gettare le basi per puntare alle Final 4.Partita tutt'altro che semplice. Dopo il primo quarto chiuso in vantaggio 16 a 9, le alessandrine erano brave a ricucire ed andare al riposo lungo sul 32 pari.

La ripresa vedeva le laniere riportarsi in avanti e andare ad affrontare l'ultimo quarto con 9 punti di vantaggio.

Nel finale erano brave le ragazze di coach Bertetti a gestire il vantaggio e mettere la ciliegina sulla torta di un campionato fin qui straordinario.

Dopo questa cavalcata vincente, si attendono i verdetti dell'altro girone per conoscere le avversarie che dal mese di marzo tenteranno di opporsi alla forza della Bfb.

BF ALESSANDRIA - BONPRIX BFB: 57 - 64 (9-16/32-32/42-51).Bfb: Habti 4, Senesi 4, Peretti, Lentini, Guzzon 7, Trucano 20, Tombolato 18, Raga 5, Strobino, Lambo 3, Di Carlo 3. All. Bertetti, ass.all. Riccini.