Le Primarie per un nuovo Partito Democratico: dove e quando a Biella e nel Biellese

Domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 8 alle ore 20 si terranno le primarie per l’elezione del segretario di un nuovo Partito Democratico. Stefano Bonaccini e Elly Schlein hanno preso i più voti durante i congressi di circoli che sono terminati domenica 12 febbraio e pertanto si confronteranno nelle primarie aperte come sempre a tutti le cittadine e i cittadini , iscritti e non iscritti al Partito.

Gli elettori e le elettrici non iscritti potranno prendere parte al processo democratico sottoscrivendo la dichiarazione in cui si riconoscono nelle proposta politica del Partito , di accettare che i propri dati anagrafici facciano parte del data base del partito democratico e versando il contributo di euro 2.

Chi può votare nei seggi predisposti dal PD. Tutti I cittadini e le cittadine italiane che si presenteranno con un documento di identità che attesti l’identità e la residenza .

Per il Comune di Biella è bene avere il certificato elettorale che attesti la corrispondenza del seggio PD alla sezione elettorale comunale.

Votazioni on line. Possono votare nei seggi anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono preregistrarsi sulla piattaforma www.partitodemocratico.it/Primarie2023) seguendo il tracciato e selezionando la sede della zona in cui vive.

Stessa procedura per le cittadine e cittadini italiani domiciliati e residenti all’estero.

Per registrarsi sulla piattaforma c’è tempo sino al giorno 18 febbraio e essere muniti dello SPID. Dove si vota .

A Biella si disporrà di tre seggi, altri otto sono previsti nel territorio come da elenco allegato. I seggi rimaranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20. A seguire lo scrutinio dei voti espressi.

Perchè partecipare e votare alle primarie del PD?

Siamo immersi in un tempo unico e fuori dall’ordinario. È arrivato il momento di reagire e costruire il nostro futuro scegliendo insieme il/la Segretario/a nazionale e la nuova Assemblea nazionale con le Elezioni primarie. L’Italia oggi ha bisogno di una nuova forza Democratica e Progressista, larga e inclusiva, concreta nel fare l’opposizione e coraggiosa nel costruire un’alternativa dentro il Parlamento e nel Paese. Ci attende un lavoro difficile e importante e per questo sarà fondamentale la partecipazione di tutte le democratiche e di tutti i democratici di questo Paese. Solo un nuovo PD forte e unito può affrontare le sfide che abbiamo davanti. Ripartiamo da qui, rinnoviamo la nostra comunità, rendiamola davvero protagonista. Si invitano tutte le cittadine e i cittadini che non si riconoscono nella Destra italiana che ci sta pertando fuori dall’Europa , che sta mortiticando principi democratici e banalizza la nostra Costituzione a partecipare in massa alle Elezioni Primarie :scegliamo insieme la nostra nuova classe dirigente. Nonostante le difficoltà che il PD sta attraversanddo, pur nel consapevolezza di aver subito sconfitte anche nelle due ultime elezioni regionali il PD si confermare centrale e indispensabile per costruire un fronte di centrosinistra. Noi ci siamo. Per rafforzare la nostra democrazia, per rendere più equo e giusto il nostro Paese e per costruire un’Europa più forte.

DOVE SI VOTA A BIELLA …. a ogni seggio del Partito Democratico corrispondono le sezioni elettorali comunali di Biella elencate di seguito.

SEGGIO N. 1 SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO – Via Trieste 41-si recano a questo seggio i cittadini che votano nelle sezioni elettorali comunali nn: 10/11/12/13/14/15 ( abitanti quartiere Vernato), sezioni 26/27/28/29/30/31 ( abitanti Quartiere San Paolo)/, sezione 32 ( abitanti del Piazzo), sezioni 33/34/35/36 (abitanti Oremo - Barazzetto – Vandorno) .

SEGGIO N. 2 VILLA SCHNEIDER /SEDE ANPI - Piazza Alfonso Lamarmora n. 6 – si recano a questo seggio i cittadini che votano nelle sezioni elettorali nn: 1/2/3/4/5 ( abitanti quartiere Cenro ) , sezioni 6 /7 ( ab. Pavignano – Vaglio) , sezioni 8/9 ( ab. Riva) , sezioni 37/38/39/ ( ab. Valle Oropa: Cossila – Favaro ) , sezione 46 ( ab. Pavignano Vaglio Colma) .

SEGGIO N. 3 SEDE POLISPORTIVA VILLAGGIO LAMARMORA ASD - Via Cavaglià n. 14 si revano a questo seggio i cittadini che votano nelle sezioni elettoriali nn: 16/17/18/19 ( ab. Villaggio Lamarmora ) , sezioni nn: 20/21/22/23/24/25 ( abitanti San Paolo, Masarone , Villaggio Sportivo), sezioni nn: 41/42/43/44/45 ( abitanti Chiavaza) .

E NEL BIELLESE …..

SEGGIO DI ANDORNO MICCA- SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO - Via Galliari 33- si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni: Andorno Micca-Campiglia Cervo - Miagliano - Piedicavallo - Pralungo -Rosazza - Sagliano Micca - Tavigliano – Tollegno.

SEGGIO DI CANDELO - CIRCOLO SAN LORENZO - Piazza San Lorenzo 5 - si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei seguenti comuni : Candelo – Benna – Verrone

SEGGIO DI COSSATO - SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO – Piazza Angiono 16 – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Cossato - Brusnengo - Casapinta- Castelletto Cervo - Curino – Gifflenga- Lessona – Massazza_- Masserano- Mottalciata- Quaregna Cerreto – Villanova.

SEGGIO DI GAGLIANICO - CENTRO ANZIANI – Via A:Gramsci , 10 – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Gaglianico - Borriana – Cerrione- Ponderano – Sandigliano

SEGGIO DI MONGRANDO – SEDE DEL PARITIO DEMOCRATICO – Via Roma 32 – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Mongrando – Camburzano – Donato-Graglia-Muzzano – Netro- Occhieppo Inferiore- Occhieppo Superiore – Pollone - Sala Biellese – Sordevolo- TorrazzoZubiena

SEGGIO DI PRAY BIELLESE- SALA CONVEGNI – Via Roma – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Pray Biellese- Ailoche – Caprile – Crevacuore – Coggiola – Portula – Sostegno – Villa del Bosco

SEGGIO DI VALDILANA- CASA DEL POPOLO – Crocemosso – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Valdilana, Callabiana , Camandona- Mezzana Mortigliengo- StronaVeglio

SEGGIO DI VIGLIANO BIELLESE – SEDE DELLA PODISTICA – Via Avilianum 26 - si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Vigliano Biellese- Bioglio - Pettinengo -Piatto-Ronco Biellese – Ternengo- Valdengo – Vallanzengo – Valle San Nicolao – Zumaglia

SEGGIO DI VIVERONE – BIBLIOTECA DI VIVERONE – Via Umberto I°109- si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Viverone- Cavaglià – Dorzano- Magnano - Roppolo - Salussola- Zimone