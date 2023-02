Birra Elvo festeggia 10 anni e torna alla “Beer&Food Attraction” di Rimini

Anche quest’anno Rimini ospiterà “Beer&Food Attraction”, la rassegna che unisce i professionisti del settore birra, bevande e food, di fama nazionale ed internazionale. A tornare sulla scena, quest’anno, anche il birrificio biellese Birra Elvo, che ha deciso di partecipare per festeggiare i suoi 10 anni di attività e presentare la sua nuova veste grafica.

“Per questa occasione speciale abbiamo deciso di tornare all’edizione 2023 di questa fiera molto importante per il nostro settore per celebrare questo grande traguardo insieme ai clienti e presentare ufficialmente il nostro re-branding” spiega Josif Vezzoli, fondatore.

In spina, pronte per essere servite e degustate, ci saranno birre classiche (Pils, Weizen, Marzen, Schwarz, Heller Bock e Doppel Bock) e birre speciali (Rauch, Elvo's Presley, Sale in Bock, Alterelvo, Helles - senza glutine - e Garanzia).



Lo stand di Birra Elvo sarà posizionato all’interno del padiglione A7 nella postazione 081.