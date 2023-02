Ultimi giorni per il “4° Gran Tour delle fiabe” di Teatrando

Con l’ultimo fine settimana dedicato ai racconti fantasy, si chiude il “4° Gran Tour delle fiabe” di Teatrando.

Il lungo viaggio, iniziato a metà gennaio, ha condotto i piccoli partecipanti verso tre differenti mete fantastiche: le storie tratte dalle tradizioni di alcuni paesi d’Europa, quelle che hanno avuto per protagonisti divinità ed eroi della mitologia greca e infine quelle di ambientazione fantasy. Ogni “Gran Tour”, pensato per bambini a partire dai 4 anni, inizia con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia (in via Ogliaro 5) a Biella. Un luogo magico e sorprendente, che si scopre a poco a poco, seguendo gli svolazzi di una Gazza Ladra, protagonista di una prima storia rappresentata in forma teatrale. Il testo, tratto da una filastrocca in rima di Emanuele Luzzati, racconta della sua coraggiosa sfida a tre Re, decisi a muovere guerra contro gli uccelli. Al termine di questa prima parte del viaggio, i partecipanti raggiungono la sala teatrale, dove hanno inizio le letture vere e proprie. I racconti, tratti dalle tradizioni popolari italiane e di tante altre culture del mondo, vengono letti in modo dinamico e vivace.

Nelle ultime due repliche, Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio, le letture riguarderanno appunto le “Fiabe fantasy”. Boschi, dimore elfiche e un villaggio in riva a un lago sono le ambientazioni in cui si svolgono i tre racconti in programma. S’inizia con la storia di tre fratelli alle prese con un fastidioso Troll, si prosegue con la contesa tra Elfi e Nani per il possesso di un prezioso gioiello e si chiude con la ribellione di un pacifico popolo contro un drago decisamente inopportuno.

Per ciascun appuntamento sono previsti due diversi ingressi a gruppi alle 15.00 e alle 16.00. L’intero percorso dura circa un’ora.