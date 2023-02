Scacchi, a Candelo il Campionato Regionale Under 18. E si preannunciano grandi novità al ricetto

Il torneo rappresenta la gara di maggiore importanza a livello giovanile nella nostra Regione, in quanto assegna i titoli di Campione Regionale Assoluto e di Campionessa Regionale Femminile per le categorie biennali da Under 8 a Under 18 (sei categorie). Oltre a ciò, il torneo permetterà ai partecipanti di competere per ottenere la qualificazione alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani Giovanili

La data della gara è fissata nella giornata del 1° maggio e l’organizzazione della manifestazione viene assegnata annualmente dal Comitato Regionale Piemonte Scacchi ad un circolo piemontese, in base ad uno specifico bando, al quale i circoli interessati partecipano.

La Presidente Elisabetta Celitoso conferma: “Lo Scacchi Club Valle Mosso A.S.D., d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ha partecipato al Bando proponendo di svolgere il Campionato Regionale Giovanile a Candelo: abbiamo atteso speranzosi la decisione del Comitato Regionale e pochi giorni fa è arrivata l’assegnazione. Pur essendo complicato prevedere quale possa essere l’afflusso di giocatori, si può ipotizzare la partecipazione di circa un centinaio di giovani scacchisti da tutto il Piemonte, ma non possiamo escludere l’arrivo anche di giocatori provenienti da altre regioni (il Campionato Regionale è di fatto un torneo “Open” e sono ammessi tutti i giocatori in regola con le specifiche della manifestazione, ancorché i giocatori non piemontesi non potranno concorrere per i titoli regionali).”

Grande soddisfazione anche da parte del Sindaco Paolo Gelone: “Ringrazio l’Associazione Scacchi Club Valle Mosso per aver scelto di collaborare con Candelo: da subito con i nostri uffici si è creato un rapporto di cooperazione e sinergia, e ricordo che già nel 2022 abbiamo realizzato insieme un piccolo torneo estivo all’interno del Ricetto medievale. Ora con questo grande evento Candelo si confermerà ancora una volta come polo attrattivo con iniziative di qualità.”

Candelo diventa quindi capitale regionale degli scacchi, attirando tanti ragazzi che parteciperanno, assieme alle loro famiglie e ai loro accompagnatori, alla più grande manifestazione regionale dedicata ai giovani scacchisti: un evento che è quindi sportivo ma ha pure un impatto culturale-turistico, un buon volano nel segno dei più alti valori sociali ed educativi.

“E non ci fermiamo qui -annuncia il Sindaco di Candelo- perché, anche per celebrare questo risultato, stiamo lavorando per trasformare il 2023 di Candelo in un anno dedicato agli scacchi, per offrire un programma completo e ricco: oltre al Campionato, stiamo programmando una seconda edizione del torneo estivo e anche dei corsi di scacchi in Biblioteca, che annunceremo a breve.”