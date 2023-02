I consigli di newsbiella.it del fine settimana 17, 18 e 19 febbraio

Venerdì

- Biella, alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Biella, in Piazza Curiel 13, la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi presenterà il suo libro "La Resistenza delle donne" edito da Einaudi.

- Salussola, carnevale, dalle 15 la consegna delle maschere ai bambini, seguirà

- Salussola, nelle sale del Museo sarà allestita una duplice mostra dedicata alla luminosa figura di Don Francesco Cabrio,cena

Sabato

- Biella, Karneval Run, ore 14.00 ritrovo al Centro Commerciale I Giardini di Biella; Ore 15.30 partenza gara competitiva (e non competitiva) km 5,2; Ore 16.00 partenza Karneval School e camminata ludico-motoria km 3,5 in maschera e non. A seguire: premiazioni in piazza Casalegno e ristoro per tutti gli iscritti

- Veglio, alle 19,30 cena con delitto nella sala del Comune organizzata dalla Pro Loco

- Biella, Nella chiesa di San Bernardo al Barazzetto è in calendario la tradizionale celebrazione lourdiana per tutti gli ammalati. Ore 17 reciuta rosario, 17,30 messa e rituale ceri vergine

- Salussola, dalle 14.30, ballo dei bambini con animazione, musica, giochi e spettacoli.

- Zubiena, organizzata dalla Pro Loco distribuzione della fagiolata alle 11,30, alle 12,30 pranzo di carnevale presso la sede

- Valle Mosso, a partire dalle ore 15.00, verranno proposti giochi, pignatte e tante attività in oratorio per carnevale

- Sala, dalle 14,30 festa con grandi e piccini e distribuzione della fagiolata

- Biella, Vernato Thes, alle 19,30 cena al centro incontro anziani e incontro delle maschere

- Roppolo, alle 19.30, al Castello, prenderà il via il carnevale

- Cossato, parrocchia di Santa Maria Assunta fagiolata dalle ore 15

- Bielmonte, Starnight di Oasi Zegna, sciate in notturna e musica fino alle 24

- Lessona, gran veglione di carnevale al palasport

Domenica

- Sala, festa dei coscritti

- Biella, dalle ore 15:00, nella sala della biblioteca del Circolo sardo di Biella in via Galilei 11 carnevale dei bambini.

- Quaregna Cerreto, distribuzione della fagiolata da parte di Amici di Cerreto Castello, Alpini e Pro Loco dalle 15 nel parcheggio del centro legno.

- Biella, Chiavazza, in piazza XXV Aprile dalle ore 14 sono in programma il Carnevale dei bambini e la distribuzione della fagiolata

- Biella, Cossila San Grato, dalle ore 15,30 fagiolata benefica al campo sportivo strada Garella.

- Cossato, fagiolata alla parrocchia di Ronco

- Pollone, la Pro loco organizza il “Carnevale dei bambini”; ritrovo alle 14.30 in piazza San Rocco

- Lessona, dalle 14,30 carnevale dei bambini, alla sera serata musica revival e si cena a bagna cauda

- Torrazzo, dalle 14.30, avrà luogo il giro per il paese con la raccolta delle offerte per la fagiolata.

- Salussola, dalle 11.30, si terrà la distribuzione della fagiolata a Salussola Piano, Salussola Monte, Bastia, Vigellio, Prelle, Chiappara e Campasso (offerta libera); dalle 12.30, pranzo dei fagioli nel salone polivalente comunale.

- Benna, alle 11.30, avrà inizio la distribuzione della Fagiolata in piazza, alle 15.30, avranno luogo giochi, animazioni e gadget rivolti ai più piccoli

- Ponderano, alle ore 12.00 presso l'oratorio di Ponderano fagiolata organizzata e offerta dalla banda G.Rossini. Dalle ore 15.30 presso il centro Sociale di Ponderano carnevale mascherato per i bambini

- Ailoche, presso la sede della Pro Loco dalle 11 alle 12.30 distribuzione della fagiolata

- Sagliano, al Polivalente, dove verrà servito l'aperitivo con portata principale la Fagiolata. Dalle 15, distribuzione all'esterno del Polivalente e festa dei bambini a cura degli animatori dell'oratorio.

- Coggiola, distribuzione fagiolata dalle 10.30

- Ternengo, al pomeriggio tanti giochi per i bambini per carnevale e distribuzione della fagiolata dalle 16,30

- Pralungo, a Sant'Eurosia la Pro Loco informa che la fagiolata verrà distribuita dalle 15. Presenti anche giochi per bambini, assieme a frittelle e bugie.

- Mongrando Ceresane, alle 12, verrà distribuita la fagiolata nel piazzale vicino al Teatrino Parrocchiale; sempre in mattinata (dalle 9) si potrà visitare la Mostra Gastronomica presso il salone del Teatrino Parrocchiale.