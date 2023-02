E’ tempo di Carnevale a Vigliano Biellese

E’ arrivato Carnevale a Vigliano Biellese dove domenica 19 febbraio si festeggerà insieme a Pro Loco, Oratori del paese, e alle maschere Malasc e Malascia.

La festa inizierà alle 12 in via Largo Stazione (piazza del Mercato) dove ci sarà la distribuzione della fagiolata: i buoni per la fagiolata si potranno acquistare sul posto a partire dalle 9.

Alle 14:30, in piazza Martiri Partigiani, ci sarà il Disney Park per i bambini, con giochi di gruppo, castello gonfiabile, toro meccanico e crepes alla nutella per merenda.