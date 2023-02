A Sala il fine settimana è all'insegna della festa

A Sala sabato 18 la Pro Loro ha organizzato il carnevale: in via Ottavio Rivetti alle 14,30 ci sarà festa per grandi e piccoli e alle 16 sarà distribuita la fagiolata.

L'Arci Amici di Bornasco ha tutto pronto per il carnevale 2023. Domenica 19 febbraio dalle ore 9:30 ci sarà la raccolta dei fagioli, martedì 21 febbraio presso la piazza alle ore 14:30 sono previsti giochi in piazza per grandi e piccini, alle 16:00 la distribuzione della fagiolata e il pomeriggio sarà allietato dalla musica. Alle ore 20:00 è un programma la cena dei fagioli presso la trattoria "Da Rosalina".

A Sala sempre domenica 19 le classi 3 e 8 organizzano la tradizionale festa dei coscritti con invito agli ultraottantenni. Alle 11,30 ci sarà l'aperitivo al bar Lupo, seguirà il pranzo al Barbamatto, quindi musica e cena.