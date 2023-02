Formazione ed Alta Tecnologia: firmato a Ieper ( Belgio) il protocollo di intesa fra Città Studi e Picanol

Con grande entusiasmo ed in un clima di collaborazione ed obiettivi condivisi, il 15 febbraio è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Città Studi e Picanol; la delegazione biellese composta dal Dott. Piet Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi, e dagli ingegneri Alberto Pezzin e Mirco Giansetti di T.C.P. Engineering, docenti dei corsi Academy, ha concretizzato ciò che nella precedente visita si era iniziato a delineare.

L’azienda belga sosterrà Citta Studi nei progetti di formazione ed inserimento di nuovo personale nel mondo della tessitura, fornendo il necessario supporto tecnologico. Picanol, leader mondiale nella costruzione di telai, da sempre attenta all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità, alla formazione, al mondo dei giovani e con un occhio di riguardo verso l’occupazione femminile, conta circa 1800 dipendenti solo nel quartier generale delle fiandre. Il gruppo produce circa 10.000 telai all’anno e vanta un ufficio Ricerca e Sviluppo di circa 100 ingegneri, tecnici e softwaristi, aspetto determinante che ha spinto Città Studi nella scelta del partner. Testimoni della firma, oltre all’area manager Adriano Oggionni, le madrine sostenitrici che hanno reso possibili i contatti tra le parti, Silvia Ghione e Maria Cristina Stasia, agente di zona Picano (Imcotex Srl).

"L’obiettivo - spiega Pier Ettore Pellerey - è valorizzare al massimo l’Academy di Filiera, riportando personale qualificato nelle nostre prestigiose aziende, in un momento in cui la ripresa tessile ha aumentato i siti produttivi. Si costruisce oggi con una visione per un futuro saldo e certo. Il primo corso partirà ad inizio Marzo, con la promessa che alla fine delle lezioni il Global Sales Manager Kurt Lamkowski si recherà in visita nelle nostre aule. Copia del protocollo verrà condivisa con il ministero (MIMIT) nell’ambito del progetto di sviluppo del polo di innovazione e dell'Academy".