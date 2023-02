Sgominata la "banda di Kamal" nel varesotto. L'operazione tocca anche il Biellese, FOTO

Operazione anti droga della polizia: sgominata del tutto la "banda di Kamal", che gestiva lo spaccio nei boschi in diverse aree del Varesotto, ma anche fuori provincia . Questa mattina gli investigatori della Polizia di Stato di Busto hanno eseguito un’Ordinanza con la quale il gip del Tribunale di Busto ha applicato a sei indagati la misura cautelare della custodia in carcere e ordinato la sottoposizione agli arresti domiciliari di altri cinque .

L’input investigativo era stato l’arresto, nel mese di novembre 2021, di un pregiudicato italiano che, controllato da una Volante nei pressi della stazione ferroviaria di Busto, era stato trovato con circa due etti di eroina.

Gli accertamenti successivi avevano portato a individuare in tale Kamal, marocchino di 41 anni, il fulcro di una fiorente attività di spaccio di eroina, cocaina e hashish svolta quotidianamente e ininterrottamente, con orari “d’ufficio” dalle 7 del mattino alle 19 di sera e riposando la domenica, nei boschi di Lonate Pozzolo, non lontano dalla discarica comunale, in punti prestabiliti noti ai tossicodipendenti come “la stradina” e “la sbarra rossa”.

Attività svolta dallo stesso Kamal e da un socio suo connazionale che ogni giorno, avvalendosi dei passaggi di un autista di fiducia, effettuavano il tragitto Milano – Lonate e ritorno. Ancor prima di raggiungere il luogo dello spaccio i due rispondevano alle richieste telefoniche dei numerosi clienti, concordando tipo di droga, quantità, prezzo e luogo della consegna. Consegna che veniva generalmente effettuata sulla strada, ai margini dell’area boschiva, da altri collaboratori dei pusher incaricati di cedere le dosi e ritirare il denaro.