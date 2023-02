Il calcio Biellese piange Franco Gila

Cordoglio nel mondo del calcio Biellese per la morte di Franco Gila, negli anni presidente di Fulgor Cossila e oggi consigliere al Ponderano Calcio.

Proprio il Ponderano calcio lo ricorda con queste parole sui social:

"La Società addolorata si stringe in un forte abbraccio ed esprime profondo cordoglio al proprio Consigliere Gila Corrado e ai suoi familiari per la perdita di papà Franco ex Presidente di Fulgor Cossila e F.C. Biella. Il ricordo del Presidente Rosso: “ Un giorno triste per un altro amico che ci lascia. Ho conosciuto Franco quasi quarant’anni fa per rapporti di lavoro e l’amicizia è poi continuata in ambito calcistico. Sono stati preziosi la sua collaborazione e il suo aiuto nei primi momenti della mia Presidenza in nerostellato con un gradito scambio di favori sportivi. Non lo dimenticherò, non ti dimenticherò. Ciao Franco, grazie dell’amicizia.”"

Il rosario sarà nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato, oggi, venerdì 17, alle ore 19, mentre funerale, affidato all'impresa funebre Defabianis Felice sarà celebrato domani, sabato 18 febbraio, alle ore 15 nella chiesa stessa chiesa.