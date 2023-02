Furto in un'abitazione a Biella. Il bottino monili in oro e denaro

Furto in un'abitazione in via Trieste a Biella ieri giovedì 16.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dai Carabinieri che stanno indagando sul fatto, sembra che gli autori siano entrati dal seminterrato, abbiamo messo a soqquadro diverse stanze e abbiano infine portato via monili in oro e denaro.