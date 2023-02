A Biella per gli over 60 un Tour primaverile della Riviera Ligure di Ponente

Allo scopo di riprendere la socializzazione nella terza età, la Città di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, propone agli over 60 residenti a Biella un “Tour primaverile della Riviera Ligure di Ponente”. Appuntamento dal 18 al 21 aprile 2023, con la collaborazione di TRAVEL GROUP ALBERGHI Srl.

La Liguria è un meraviglioso lembo di terra racchiuso tra mare e montagna, dalle case color pastello e dai panorami che tolgono il fiato. L'Hotel Mayola è situato direttamente sul mare della Liguria, a San Bartolomeo al mare, lontano dal traffico e dalla ferrovia. Di fronte all'albergo, la passeggiata e la spiaggia privata. La quota individuale di partecipazione comprende: sistemazione in camera doppia/matrimoniale o singola (con supplemento); le camere, disposte su quattro piani, sono complete di servizi privati, telefono, phon, televisore, aria condizionata autonoma, cassaforte e rete wi-fi gratuita. Tutti i piani sono serviti dall’ascensore. Trattamento di 3 giorni di pensione completa con bevande incluse (1/4 di vino e ½ di acqua a persona) con servizio al tavolo e pranzo del 4° giorno in ristorante con bevande incluse. Prima colazione con ricco buffet dolce e salato. A pranzo e a cena tre menù a scelta di carne e pesce e buffet di antipasti. Trasferimento con bus G.T. dotato dei più moderni comfort a seguito del gruppo per tutta la durata del tour. Accompagnatore h24 a seguito del gruppo per tutta la durata del tour in partenza col gruppo da Biella e ritorno.

Sono inoltre previste tre visite con guida (dotazione anche di auricolari) a Sanremo, Dolceacqua e Savona Quota individuale di partecipazione: € 360,00 in camera doppia o matrimoniale (con 45 partecipanti) € 380,00 in camera doppia o matrimoniale (con 40 partecipanti) Supplemento singola € 60,00 Il soggiorno verrà effettuato solo al raggiungimento di 40 partecipanti, che dovranno versare un acconto di € 100,00 dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione tramite bonifico bancario (l’Ufficio Socializzazione del comune fornirà le coordinate bancarie).

La partecipazione è riservata in via prioritaria agli ultrasessantenni residenti nel Comune di Biella, nei limiti dei posti disponibili.

I non residenti saranno collocati in lista di attesa e saranno accolti in caso di posti disponibili al termine delle iscrizioni.

Per prenotazioni impegnative chiamare il numero 015-3507857 (dal 20 al 22 febbraio) dalle ore 8.30 alle ore 10.30.