Gruppo Peila: “Da oltre 50 anni viaggiamo con voi”

Presente sul mercato con una sede per il Centro Usato ed una come concessionaria Suzuki a Carema (in provincia di Torino) – unita ad una nuovissima filiale Suzuki a Quart in Valle d'Aosta, tutta da visitare con grandi novità – il Gruppo Peila è un colosso regionale nella vendita di auto nuove e usate. Le sedi sono autonome e specializzate in ogni tipo di assistenza, con personale disponibile e qualificato e tanta voglia di continuare a crescere e rinnovarsi.

Il Gruppo Peila si pone come unico obiettivo quello di fornire al cliente un servizio completo, dalla prima stretta di mano appena entrati in concessionaria al ritiro della vettura, comprendendo la consulenza d’acquisto, la prova su strada, sino ai successivi controlli di manutenzione dopo l’acquisto.

Valori come dinamismo, innovazione ed esperienza, caratterizzano da oltre 50 anni il team Peila. Proprio perché il settore automobilistico ha esigenze di continua evoluzione, i punti di forza del Gruppo sono proprio la manodopera specializzata e in continuo aggiornamento, insieme all’impiego di ricambi originali e delle più moderne tecnologie. Un impegno di qualità che l’azienda prende con passione ogni giorno, perché “un cliente soddisfatto è la migliore pubblicità che si possa ottenere”. I collaboratori sono infatti fondamentali, scelti su criteri di competenza e specifiche di capacità nel comprendere al meglio le esigenze dei clienti.

Il Centro Usato mette a disposizione più di 6.000 mq di esposizione coperta con vetture selezionate usate, aziendali e a km0. Ogni vettura del reparto usato selezionato, con garanzia di 12 mesi “Usato Sicuro”, prima di essere esposta viene sottoposta a numerosi controlli tecnici e di carrozzeria.

È possibile scoprire tutta la vasta gamma di usato disponibile presso il Gruppo Peila direttamente all’interno del sito: www.peila.it/auto/usate

Il salone “Centro Usato” si trova a Carema (TO), in via Nazionale 10.

Per informazioni: Tel. 0125 811076