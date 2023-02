A Cavaglià si è insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Martedì 14 febbraio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Comunale dai Ragazzi di Cavaglià. In questa terza annualità del progetto, l’Amministrazione Comunale, ha chiesto ai giovani cittadini di progettare un grande murale a tema sportivo che possa completare il parco del Chioso realizzato negli scorsi anni secondo le indicazioni del CCR. La Giunta ha creduto fortemente nelle potenzialità dei ragazzi, che non hanno deluso le aspettative. Adesso dovranno completare lo spazio dedicato ai giovanissimi, e replicare il successo dell’inaugurazione dello scorso anno, con un evento in occasione della festa dello sport di maggio.

A seguito di una formazione sui vari aspetti della democrazia, tutte le classi delle scuole medie, dalla prima alla terza, hanno elaborato tantissime idee. Attraverso un lungo lavoro, con l’aiuto dei disponibilissimi insegnanti coordinati dalla Professoressa Tiziana Scappino, i ragazzi hanno scelto e approfondito tre progetti per ogni classe. Ogni gruppo classe ha poi eletto, al proprio interno, tre rappresentanti che martedì hanno varcato la porta dell’ex Sala Consigliare del Comune. Ad accoglierli hanno trovato il Sindaco Mosè Brizi, l’Assessore Monica Bertolini e gli operatori dell’Associazione Itaca, Gloria Clerico e Gabriele Cortella, che avevano già conosciuto nella fase scolastica. Seduti sui banchi del Consiglio i ragazzi erano decisamente emozionati, in particolare quando il Sindaco Mosè Brizi, sottolineando la grande responsabilità del loro ruolo e le alte aspettative da parte della Giunta, li ha ufficialmente nominati Consiglieri Comunali dei Ragazzi, consegnando loro un cartellino di riconoscimento.

I neo-eletti hanno iniziato a lavorare molto seriamente, consapevoli della grande possibilità a loro disposizione. Ogni ragazzo ha esposto i progetti preparati, rispondendo alle numerose domande di chiarimento dei colleghi. Il CCR continuerà le sedute fino alla fine della scuola per la scelta del progetto definitivo da proporre ai “colleghi” adulti.

Gli eletti al CCR sono: Giuditta Raselli, Simone Lucca Barbero, Nicole Puggioni, Alessia Cerchi, Alessia Salino, Kevin Nerva, Camilla Errico, Valentina Pisani, Lisa Morandini, Anna Laura Iliesi, Veronica Raso, Isabel Valenti Tua, Fabio Miglietti, Giorgia Budicin, Marcos Perra, Massimo Nicolello, Isabella Guerreschi, Irene Salino.