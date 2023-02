Luoghi del Cuore FAI: Burcina, primo sito Biellese nella classifica

Giovedì 16 febbraio il FAI e Intesa Sanpaolo hanno presentato i risultati dell’11ª edizione del censimento nazionale de “I Luoghi del Cuore”, e la classifica finale regala un ottimo risultato alla Riserva Naturale del Parco Burcina "F. Piacenza" che si piazza al 63° posto con 4609 voti raggiunti.

"Il nostro obiettivo era raggiungere almeno 2.500 voti per poter partecipare al Bando riservato ai luoghi del cuore FAI - spiega la Presidente dell'EGAP Ticino e Lago Maggiore, Erika Vallera - La classifica finale è stata una piacevole sorpresa poiché il risultato è oltre all'obiettivo prefissato, merito di un buon lavoro di squadra. Ringrazio in particolar modo Guido Piacenza che molto si è speso per la raccolta voti."

"Un gran risultato! - commenta così Guido Piacenza - La Burcina è un luogo amatissimo da noi biellesi. Voglio ringraziare di cuore tutti quelli che l’hanno votata. Tanti i voti, sia cartacei che online, e Pollone, come prevedibile, si è dato da fare, specialmente un fornaio/drogheria ed un’altra persona del paese. A Biella si è distinto un laboratorio fotografico come punto di raccolta dei voti. Vedremo a cosa porteranno i 4.609 voti raccolti che sono un risultato estremamente positivo."