Il 2023 a Biella porta ritocchi verso l'alto alle tariffe dei servizi pubblici

La delibera approvata in giunta è chiara: “E' emersa la necessità di adeguare e aggiornare le tariffe dei servizi pubblici del Comune di Biella nonché di presidiare in maniera maggiormente efficace le entrate, evitando l’erogazione degli stessi in presenza di morosità”. Le tariffe per l'uso delle palestre in genere, ma anche dei campi da calcio sono dunque aumentate. Come pure ritocchi riguardano la mensa, lo scuolabus e le rette del nido. L'assessore al Bilancio Silvio Tosi puntualizza però che si tratta di parziali adeguamenti Istat: "L'adeguamento incondizionato avrebbe comportato rincari dell'11%. Noi ci siamo limitati ad aumentare del 7% circa, il resto sarà a carico del Comune".

Non è tutto perchè tra le novità del documento che definisce le tariffe dei servizi a domanda individuale del Comune di Biella si legge anche che: “L’accesso e fruizione dei predetti servizi è subordinato all’assenza di debiti pregressi nei confronti dell’amministrazione”.

Entrando nel dettaglio, la tariffa oraria per allenamenti nelle palestre comunali per i residenti a Biella da €/ora 10,00 passa a 11,00. La Tariffa oraria per allenamenti uso continuativo di almeno 10 ore settimanali, da parte di associazioni che utilizzano impianto per attività giovanile (indicativamente da settembre a giugno anno successivo) (abbattimento 30% sulla tariffa ordinaria) da €/ora 7,00 passa €/ora 7,50. La tariffa oraria per partite da €/ora 43,00 per residenti e €/ora 47,00 per non residenti, €/ora passa a 46,00 €/ora 50,00 .

Al palazzetto dello sport di via Paietta la tariffa oraria per allenamenti sul campo principale da €/ora 38,00 per residenti e €/ora 42,00 per non residenti passa a €/ora 40,00 €/ora 45,00. Più caro anche il Palaforum, dove la tariffa oraria per allenamenti per residenti da €/ora 50,00 €/ora e per non residenti 55,00 passa a €/ora 55,00 per residenti e per non residenti a €/ora 60,00. Tra le novità c'è una tariffa giornaliera per concerti/teatro a titolo gratuito e/o a pagamento: fino a 1000 persone costerà € 2.000,00 , oltre le 1000 persone € 4.000,00.

In aumento anche l'uso dei campi di calcio: l'allenamento diurno e gare squadre giovanili da €/ora 5,00 €/ora 5,50 passa a €/ora 5,50 €/ora 6,00, l'allenamento notturno e gare squadre giovanili da €/ora 8,50- €/ora 9,00 passa a €/ora 10,00 - €/ora 11,00 .

Campo da calcio stadio Pozzo: una gara notturna fino a n. 12 proiettori per torre faro costava nel 2022 €/600,00 ora 650,00 euro all'ora. Costa anche di più sposarsi. I matrimoni sabato pomeriggio e festivi da 356,16 euro per i residenti e 626,01 per i non residenti, passano in sala giunta per i residenti € 380,00 e per i non residenti a € 670,00 €.

E la mensa nelle scuole? Anche in questo caso è cambiata la percentuale della tariffa a carico dell'utente. E non solo: per la fascia "A", la possibilità di percentuale della tariffa a carico dell’utente pari a zero, è solo possibile nel caso di relazione dettagliata da parte dei servizi sociali. Aumentate anche le rette del servizio asilo nido, dell'utilizzo dello scuolabus e quelle del centro diurno integrato casa di giorno.

Per quanto riguarda il nido, nell'anno scolastico 2021/2022, per la determinazione delle tariffe, il costo di riferimento del servizio per i residenti era di € 391,20 mensile e per i non residenti (ai quali non veniva applicata alcuna agevolazione) la tariffa mensile è di € 462,60. Con le nuove tariffe, il costo di riferimento del servizio per i residenti è € 420,00 mensile e per i non residenti (ai quali non viene applicata alcuna agevolazione) la tariffa mensile è invece di € 500,00.